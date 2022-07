Мешающий пройти Star Wars: Knights of the Old Republic 2 баг на Switch исправили

21 июня стали появляться сообщения о том, что пройти Star Wars: Knights of the Old Republic 2 на Nintendo Switch нельзя из-за бага во время крушения «Василиска» при посадке на Ондерон.

Чтобы хоть как-то помочь фанатам, Aspyr посоветовала преодолеть фрагмент с помощью читов. Похоже, теперь чит-коды использовать не придётся, так как разработчики выпустили патч, исправляющий проблему. Вместе с этим были исправлены и другие ошибки.

Исправления в последнем обновлении

Исправлен сбой после сцены с «Василиском» при посадке на Ондерон

Устранена проблема, из-за которой игра зависала при определённых сохранениях

Устранена проблема, когда игроки могли застрять во время загрузки экрана при высадке солдат на Перагус

Switch-версия Star Wars: Knights of the Old Republic 2 получит вырезанный 18 лет назад контент с новыми миссиями и персонажами.