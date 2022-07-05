Названа примерная дата выхода 5-го сезона «Очень странных дел»
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Недавно закончился четвёртый сезон «Очень странных дел». Фанатов уже волнует, когда им стоит ждать финальный, пятый сезон. Об этом рассказал Дэвид Харбор в интервью GQ.
По его словам, съёмки пятого сезона начнутся в 2023 году, а выпустить его планируют где-то в середине 2024-го. Это схоже с тем, что говорили создатели шоу братья Даффер. Также Харбор не исключил выход спин-оффов, поскольку у «Очень странных дел» просто бешеная популярность.
Я думаю, как только сериал закончится, или, может быть, за шесть месяцев до его финала, вы услышите о многих запланированных спин-оффах.
А ещё Харбор не против, если в потенциальном сериале про Джима Хоппера его сыграет другой актёр. На такое будет интересно посмотреть, как персонажа можно раскрыть ещё.
Четвёртый сезон сериала доступен на Netflix с субтитрами на русском языке.
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