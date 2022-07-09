BOOM и Tundra вышли на Arlington Major по Dota 2

По итогам сегодняшнего игрового дня в профессиональной лиге Dota Pro Circuit сразу два коллектива — BOOM Esports и Tundra — обеспечили себе место на мэйджор-турнире Arlington Major 2022.
Выступающая в азиатском дивизионе BOOM Esports закончила сезон со статистикой 6–1, в последнем матче переиграв Fnatic. Теперь команду Чай Mushi Ё Фуна может догнать только Talon Esports, если в следующий четверг победит RSG.
В DPC-лиге для европейских команд Tundra Esports одержала пятую победу и обеспечила себе место в топ-4 — как раз столько команд проходит на мэйджор из этого дивизиона. Теперь команде предстоит борьба лишь за дополнительные рейтинговые очки.
Ранее на Arlington Major прошли OG и Royal Never Give Up. Глобальный турнир состоится с 4 по 14 августа в США, всего борьбу за $ 500 тыс. призовых и места на The International проведут 18 лучших команд по итогам региональных лиг.
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