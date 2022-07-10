Изначально ремейк Final Fantasy 7 должен был выйти в двух частях
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Создатели ремейка Final Fantasy 7 в интервью изданию Famitsu рассказали, что думали о возможности выпустить обновлённую версию RPG в двух частях.
Креативный директор Тэцуя Номура и продюсер Ёсинори Китасэ отметили, что не могли определиться, сколько выпускать частей. Из-за этого создатели ремейка долго не оглашали эту информацию.
До сих пор мы не объявляли, сколько будет частей, потому что выбирали между двумя и тремя. Было трудно понять, какой цикл разработки и график потребуются.
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Китасэ также сообщил, что рассматривал возможность дойти до финала во второй части, но в итоге создатели решили делать трилогию.
Первая часть ремейка Final Fantasy 7 вышла в 2020 году, а релиз второй с подзаголовком Rebirth состоится в конце 2023 года. Часть создателей уже работают над третьей частью.
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