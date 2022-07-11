Тайка Вайтити и Тесса Томпсон высмеяли графику в «Торе 4», но сделали только хуже

9 июля издание Vanity Fair выпустило ролик, в котором режиссёр Тайка Вайтити и актриса Тесса Томпсон разбирают одну из сцен фильма «Тор: Любовь и гром», обратив особое внимание на графику. Постановщик спросил, выглядит ли Корг в этом эпизоде правдоподобно, на что актриса ответила отрицательно, согласившись с мнением Вайтити.
Фото: Vanity Fair
Артисты разобрали ещё несколько моментов, однако именно эпизод с Коргом привлёк больше всего внимания в Сети. По мнению многих художников по спецэффектам, Marvel заставляет специалистов перерабатывать, а оплата труда не соответствует потраченному времени. А видео от Vanity Fair якобы ещё раз подтвердило то, с каким пренебрежением режиссёры студии относятся к труду художников и других людей, причастных к созданию спецэффектов. Вряд ли именно это имел в виду Вайтити — возможно, он просто хотел повеселиться, но нашёл для этого не самый удачный способ.
Интересно, что «Тор: Любовь и гром» во многом критикуют из-за скудной графики, так что ситуация получилась уж очень неловкой. Сам Вайтити и студия Marvel произошедшее пока не комментировали.
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