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Звезда «Хана Соло» Олден Эренрайк сыграет в сериале «Железное сердце» от Marvel

Звезда «Хана Соло» Олден Эренрайк сыграет в сериале «Железное сердце» от Marvel
Jon Kopaloff/Getty Images
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По информации издания Deadline, Олден Эренрайк получил роль в сериале «Железное сердце» от Marvel Studios. Детали роли Эренрайка не разглашаются.

Главную роль в шоу сыграет Доминик Торн. Ей достанется роль Рири Уильямс, которая в киновселенной Marvel выступит аналогом Железного человека. Сама по себе Уильямс умна и амбициозна, она — гениальный изобретатель и создатель продвинутой брони.

Ведущим сценаристом сериала выступит Чинака Ходж. Сам Эренрайк недавно закончил сниматься в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Актёр получил наибольшую известность за роли в фильмах «Хан Соло» и «Да здравствует Цезарь».

Когда начнутся съёмки «Железного сердца», неизвестно. Информация об этом наверняка появится позже.

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