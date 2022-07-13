Звезда «Хана Соло» Олден Эренрайк сыграет в сериале «Железное сердце» от Marvel
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По информации издания Deadline, Олден Эренрайк получил роль в сериале «Железное сердце» от Marvel Studios. Детали роли Эренрайка не разглашаются.
Главную роль в шоу сыграет Доминик Торн. Ей достанется роль Рири Уильямс, которая в киновселенной Marvel выступит аналогом Железного человека. Сама по себе Уильямс умна и амбициозна, она — гениальный изобретатель и создатель продвинутой брони.
Ведущим сценаристом сериала выступит Чинака Ходж. Сам Эренрайк недавно закончил сниматься в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Актёр получил наибольшую известность за роли в фильмах «Хан Соло» и «Да здравствует Цезарь».
Когда начнутся съёмки «Железного сердца», неизвестно. Информация об этом наверняка появится позже.
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