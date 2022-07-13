В финале сериала «Мисс Марвел» появился важный герой вселенной Marvel

В материале содержатся спойлеры сериала «Мисс Марвел».

13 июля вышел финальный эпизод «Мисс Марвел» — сериала про юную Камалу Хан. Когда-то она обожала супергероев и в особенности Капитана Марвел, а теперь и сама начала бороться с преступностью с помощью суперсил.

На протяжении шести эпизодов шоу обходилось без появления других персонажей киновселенной Marvel, однако в послетитровой сцене финальной серии всё же появилось неожиданное камео. В ней Хан отдыхает в своей спальне, пока в какой-то момент её браслет не начинает пульсировать разными цветами. В результате девушка неожиданно исчезает, а на её месте оказывается Капитан Марвел в исполнении Бри Ларсон. Судя по всему, она тоже не ожидала такого развития событий, поэтому девушка с лёгкой опаской оглядывает комнату.

Чуть позже сцена заканчивается и появляется надпись о том, что Мисс Марвел вернётся в фильме «Марвелы». Вместе с ней в картине появятся Капитан Марвел и Ник Фьюри. Премьера ленты должна состояться 28 июля 2023 года.