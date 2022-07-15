Нет, Стивен Спилберг не будет режиссёром «Фантастической четвёрки»

В начале июня появилась информация, что Marvel Studios хочет найти для «Фантастической четвёрки» достойного и опытного режиссёра, поскольку Джон Уоттс отказался снимать ленту.

До этого времени кандидатов не было. Кто бы в теории мог снять картину, неизвестно, однако бывший директор по маркетингу Montclair Film Майк Сэмпсон поделился информацией, что постановщиков фильма станет Стивен Спилберг. Многие пользователи отреагировали негативно, поскольку сам Спилберг вряд ли бы заинтересовался лентой по комиксам.

Позже информацию опроверг журналист авторитетного издания Variety Адам Вари. По его словам, всё это не соответствует действительности.

Шокирующая новость для всех: до меня дошли крайне неправдоподобные слухи о том, что Стивен Спилберг срежиссирует перезагрузку «Фантастической четвёрки» от Marvel Studios, что абсолютно не соответствует действительности. Простите!

Официальной информации про «Фантастическую четвёрку» стоит ждать от самой Marvel Studios.