Крис Хемсворт не ел мясо перед поцелуем с Натали Портман — она веган

Натали Портман и Тесса Томпсон посетили радиостанцию Capital FM и рассказали про их коллегу Криса Хемсворта. Как оказалось, актёр очень любит есть мясо, но перед съёмками сцены с поцелуем Тора и Джейн Фостер он отказался от этого продукта.

Дело в том, что Портман не употребляет мясо, а Хемсворт поступил уважительно по отношению к этому и не стал употреблять его перед съёмками. Портман отметила, что Крис действительно хороший и заботливый человек.

В тот день, когда у нас была сцена поцелуя, он не ел мясо в то утро, потому что я веган. Это не то, что меня злит или волнует, но он просто был заботливым. Он просто очень хороший человек.

Слова коллеги поддержала и Тесса Томпсон. Актриса подчеркнула, что в какой-то степени это очень мило.

Я даже не знала, что он может обойтись без мяса. Он же есть бизона по утрам. Но это очень мило.

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