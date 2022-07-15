Крис Хемсворт не ел мясо перед поцелуем с Натали Портман — она веган
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Натали Портман и Тесса Томпсон посетили радиостанцию Capital FM и рассказали про их коллегу Криса Хемсворта. Как оказалось, актёр очень любит есть мясо, но перед съёмками сцены с поцелуем Тора и Джейн Фостер он отказался от этого продукта.
Дело в том, что Портман не употребляет мясо, а Хемсворт поступил уважительно по отношению к этому и не стал употреблять его перед съёмками. Портман отметила, что Крис действительно хороший и заботливый человек.
В тот день, когда у нас была сцена поцелуя, он не ел мясо в то утро, потому что я веган. Это не то, что меня злит или волнует, но он просто был заботливым. Он просто очень хороший человек.
Слова коллеги поддержала и Тесса Томпсон. Актриса подчеркнула, что в какой-то степени это очень мило.
Я даже не знала, что он может обойтись без мяса. Он же есть бизона по утрам. Но это очень мило.
«Тор: Любовь и гром» уже показывают в кинотеатрах, но до России картина так и не добралась.
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