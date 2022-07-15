За деньги в «Телеграм» запретят «голосовухи»

Как сообщает «Код Дурова», в бета-версии платной подписки для «Телеграм» появилась возможность запретить пользователям присылать голосовые сообщения. Пользователи могут поставить запрет на звуковые сообщения всем, кроме контактов, либо всем, добавив некоторых в исключения. Настройку можно найти в разделе «Конфиденциальность».

Так выглядит запрет на отправку голосового сообщения

Пока неясно, когда именно функция станет доступна для всех подписчиков Telegram Premium, но вряд ли пользователей заставят ждать слишком долго. Тем временем в Сети уже вовсю шутят, что запрет отправки голосовых сообщений — «самая ожидаемая функция», которая наконец заставит друзей писать сообщения, а не записывать секундные ответы голосом.

О том, что ещё входит в платную подписку для «Телеграма», мы рассказывали в отдельной статье.