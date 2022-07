Сценарист Uncharted и The Last of Us ушёл из Naughty Dog после 21 года работы

Сценарист и аниматор Джош Шерр, который проработал 21 год в Naughty Dog, объявил об уходе из студии. Вместе с этим он отметил, что создатели Uncharted и The Last of Us работают над чем-то «невероятным».

Я буду очень скучать по Naughty Dog, но в какой-то момент я сыграю в их игру, почти ничего не зная заранее. Они готовят невероятные вещи.

Джош Шерр начал работать в Naughty Dog в 2001 году в роли аниматора роликов, а позже стал сценаристом и дизайнером повествования. Кроме Uncharted и The Last of Us, он трудился над серией Jak and Daxter. О новом месте работы Шерр обещает рассказать скоро.

По информации разных источников, Naughty Dog работает над сюжетной игрой в фэнтезийной вселенной и над The Last of Us 3. Ранее подтвердились слухи о ремейке первой части и отдельном мультиплеерном проекте.