Создатели «Мстителей: Финал» не работают над проектом по «Секретным войнам» Marvel

Недавно телеведущий и актёр Джош Хоровиц поговорил с создателями фильма «Мстители: Финал», братьями Руссо. Они рассказали, что не говорили с Marvel Studios о съёмках проекта по «Секретным войнам».
Хоровиц узнал, не занимаются ли они производством, поскольку в сети об этом ходило множество слухов. По словам Энтони Руссо и Джо Руссо, они никак не вовлечены в создание этого проекта. По словам режиссёров, они пока не планируют выпускать очередной блокбастер.
«Секретные войны» — кроссовер-серия комиксов из 12 выпусков. Сюжет комиксов рассказывает о могущественной сущности по имени Потусторонний. Он решил схлестнуть сильнейших героев и злодеев Marvel в яростной битве, чтобы определить, кто из них сильнее.
Эта серия комиксов считается одним из самых масштабных супергеройских кроссоверов. В ней приняли участие Капитан Америка, Железный человек, Человек-паук, Люди Икс и многие другие.
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