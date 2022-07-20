Актриса, которая сыграла самого раздражающего персонажа в «Оби-Ване», идёт в Marvel

В сериале «Оби-Ван Кеноби» одну из ведущих ролей исполнила Моусес Ингрэм. Она сыграла инквизитора Реву. Примечательно, само шоу раскритиковали, а часть критики пришлась именно на плохую актёрскую игру Ингрэм и скучного персонажа.

Недавно авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман, который ни раз делился достоверной информацией о проектах Marvel Studios, рассказал, что компания заключает договор с Ингрэм для участия в фильме или сериале. Официально об этом пока не говорили, но всё может быть достоверно.

В сети эту новость приняли больше с юмором. Кто-то шутит, что Marvel Studios нашла «идеальную» актрису на роль Сью Шторм для «Фантастической четвёрки».

А вот и Сью Шторм для «Фантастической четвёрки».

Как Сью Шторм выглядит в комиксах

Marvel в очередной раз пытается на хайпе вытянуть свой шлак.

Да всё равно уже. Киновселенная Marvel и так на дне.

Если Рихтман располагает такой информацией, то вскоре её должны либо подтвердить, либо опровергнуть.