«Они уважают актёров». Итан Хоук рассказал про работу с Marvel

Недавно актёр Итак Хоук пообщался с журналистом издания IndieWire. В ходе беседы затронули тему фильмов Marvel Studios и сериал «Лунный рыцарь», в котором Хоук сыграл роль Артура Хэрроу.
По словам актёра, принять участие в сериале Marvel Studios его уговорила дочь Майя. Её, кстати, вы можете знать по роли Робин в сериале «Очень странные дела». Хоук отметил, что хотел «поиграть в песочнице Marvel и показать всем то, на что способен».
Я сказал Оскару Айзеку: «Мы должны пойти поиграть в песочнице Marvel и попытаться сделать то, что мы делаем. Нам не нужно менять Marvel. Мы просто хотим показать им, на что мы способны, и посмотреть, будет ли это интересно. У нас было много репетиций, но в итоге мы получили бесценный опыт».
Также Итан Хоук высказался и о критиках фильмов Marvel, в том числе о Мартине Скорсезе и Фрэнсисе Форде Копполе. По его словам, нет ничего плохого в том, что люди высказывают свои мнения, к тому же ещё и правдивые.
Если такие люди, как Скорсезе и Коппола, не будут рассказывать правду о том, что есть вещи поважнее, чем заработок денег, то кто это сделает?
Ещё актёр рассказал, что Marvel Studios уважительно относится к своим актёрам. Возможно, даже лучше, чем к режиссёрам. На вопрос о том, собирается ли Хоук вновь сыграть в сериале или фильме кинокомпании, он не ответил прямо, но дал чётко понять, что надолго в Marvel точно задерживаться не станет.
Они чрезвычайно дружелюбны к актёрам. Возможно, к режиссёрам отношение другое, и как раз это имеют в виду Скорсезе и Коппола. Но они уважают актёров.
Также Итан Хоук похвалил свою дочь Майю за игру в «Очень странных делах» и сказал, что гордится ей. Сам он, кстати, посмотрел восемь эпизодов, остался финальный.
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