Джордж Мартин не хочет стать как Стэн Ли и потерять контроль над своими героями

У издания The Hollywood Reporter вышло большое интервью с актёрами и создателями сериала «Дом дракона». Одним из гостей стал Джордж Мартин, который рассказал про своё отношение к Стэну Ли и его персонажам.
По словам Мартина, он не хочет, чтобы всё связанное с «Игрой престолов» вертелось вокруг Железного трона. В этом плане он похвалил проекты Marvel Studios, которые раскрывают вселенную с разных сторон.
В кинематографической вселенной Marvel есть «Мстители», но у них также есть и что-то необычное, например, «ВандаВижен». Я надеюсь, что и у нас получится добиться такого же разнообразия.
Фото: Rich Polk/Getty Images
Также писатель признался, что иногда пытается понять, какая у него роль во всех сериалах, связанных с «Игрой престолов». По словам Мартина, он не хочет быть как Стэн Ли, у которого совсем не было власти над его созданными персонажами.
Иногда я сижу и пытаюсь понять, кто я, чёрт возьми, во всём этом. Я Джордж Лукас? Я Джин Родденберри? Я Стэн Ли? Какую роль я играю в этих франшизах? Но я не хочу быть как Стэн Ли. У него не было ни власти, ни влияния. Он не писал историй и не мог запретить брать своих персонажей. Он был простым дружелюбным человеком, которого возили на выставки и делали с ним камео.
Напомним, что премьера «Дома дракона» — приквела «Игры престолов», состоится уже 21 августа на HBO Max.
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