Представлена реалистичная фигурка Морбиуса c клыками и когтями
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Один из самых известных производителей игрушек Hot Toys анонсировал детализированную фигурку Майкла Морбиуса из фильма «Морбиус». Стоимость статуэтки пока неизвестна.
Фигурка представляет собой Морбиуса в образе вампира. В комплекте будет только одна голова с озлобленным лицом вампира, сменные кисти рук и подставка. Высота изделия составляет примерно 30 сантиметров.
Точная, как в кино, коллекционная фигурка Морбиуса искусно изготовлена по образу Джареда Лето. Она имеет разработанную скульптуру головы с красными глазами и острыми зубами, отражающими черты персонажа, тщательно подобранный наряд, включая длинное пальто с мелкими деталями, рой летучих мышей и многое другое.
Рассылать фигурку начнут ближе к концу 2023 года.
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