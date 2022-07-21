Представлена реалистичная фигурка Морбиуса c клыками и когтями

Один из самых известных производителей игрушек Hot Toys анонсировал детализированную фигурку Майкла Морбиуса из фильма «Морбиус». Стоимость статуэтки пока неизвестна.

Фигурка представляет собой Морбиуса в образе вампира. В комплекте будет только одна голова с озлобленным лицом вампира, сменные кисти рук и подставка. Высота изделия составляет примерно 30 сантиметров.

Точная, как в кино, коллекционная фигурка Морбиуса искусно изготовлена по образу Джареда Лето. Она имеет разработанную скульптуру головы с красными глазами и острыми зубами, отражающими черты персонажа, тщательно подобранный наряд, включая длинное пальто с мелкими деталями, рой летучих мышей и многое другое.

Рассылать фигурку начнут ближе к концу 2023 года.