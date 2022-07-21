TSM по Dota 2 сдалась за секунду до того, как могла перевернуть ход матча с RNG

Необычным образом завершилась первая игра матча между Team SoloMid и Royal Never Give Up в рамках LAN-турнира Riyadh Masters 2022 по Dota 2. Капитан американской команды решил сдаться в ходе глобального сражения, хотя его союзники могли переломить ход встречи уже в следующую секунду.
На 37-й минуте матча герой Дэвида MoonMeander Тана погиб в самом начале тимфайта, после чего киберспортсмен сразу написал «GG» в общий чат, признавая поражение TSM в игре. При этом одноклубники Дэвида не поняли этого и продолжили сражаться — в результате они убили двух соперников и нейтрализовали остальных.
Комментаторы матча отметили, что в этом моменте Team SoloMid могла перехватить инициативу и продолжить борьбу — однако из-за сообщения MoonMeander система игры засчитала поражение команде из США.
Сейчас TSM и Royal Never Give Up делят третью строчку в таблице группы B и ведут очную борьбу за выход в плей-офф Riyadh Masters 2022. Вторая игра матча продолжается в эти минуты.
- 21 июля 2022
-
23:39
-
23:22
-
23:00
-
21:16
-
21:03
-
20:32
-
20:04
-
19:41
-
19:33
-
19:27
-
19:10
-
19:02
-
18:58
-
18:51
-
18:40
-
18:31
-
18:16
-
18:05
-
17:50
-
17:27
-
17:20
-
16:58
-
16:39
-
16:28
-
16:21
-
15:44
-
15:36
-
14:58
-
14:51
-
14:31
-
14:21
-
14:16
-
14:03
-
13:44
-
13:39