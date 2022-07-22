Огонь и паутина: свежий ролик Marvel's Midnight Suns посвятили Человеку-пауку
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Разработчики Marvel's Midnight Suns из студии Firaxis продолжают знакомить игроков с игровыми персонажами. Следующим на очереди стал Человек-паук, про него вышло небольшое обзорное видео.
В бою Человек-паук полагается на ловкость и паутины. С помощью веб-шутеров он может опутывать врагов и бросать в них предметы с игрового поля. Также персонаж наносить огненный урон и урон от механических щупалец.
В описании Человека-паука сказано, что этот герой может использовать быструю огненную атаку по всему полю и эффективно использовать это против врагов.
Marvel’s Midnight Suns представляет собой тактическую пошаговую игру, в которой героям Marvel нужно остановить Лилит, мать демонов.
Релиз игры состоится 7 октября на всех актуальных платформах.
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