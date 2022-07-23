Штурмовики и зомби — в трейлере финала «Ходячих мертвецов»

Создатели сериала «Ходячие мертвецы» представили трейлер заключительных восьми эпизодов 11-го сезона. Несмотря на финал шоу, истории многих персонажей на этом не закончатся.

Судя по трейлеру, в финале «Ходячих мертвецов» покажут борьбу Дэрила, Кэрол и их союзников против Содружества, которое захватило Александрию, Хиллтоп и Оушенсайд. Кроме этого, фанатов ждут сюрпризы от зомби, которые научились открывать двери и перелезать через заборы.

Последние восемь эпизодов 11-го сезона «Ходячих мертвецов» начнут выходить на телеканале AMC 2 октября. Позже они появятся на стриминговых сервисах.

Во время Comic-con 2022 актёр Норман Ридус, который играет Дэрила, рассказал о будущем героя и его отношениях с Кэрол. По словам артиста, история персонажей ещё не закончена, но подробностей и названия спин-оффа про своего персонажа он не раскрыл.

Кроме этого, в разработке на 2023 год находится мини-сериал про Нигана и Мэгги, который получил название «Остров мертвецов». Также на Comic-con 2022 анонсировали возвращение Рика и Мишон в собственном спин-оффе на шесть серий, который тоже ожидается в следующем году.