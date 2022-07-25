Инсайдер намекнул об игре про Чёрную пантеру из Marvel

Вчера Marvel Studios представила первый трейлер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки». Его отметил известный инсайдер и журналист Джефф Грабб.
Он похвалил трейлер и отметил, что хочет поговорить с аудиторией об игре «Чёрная пантера». В комментариях все сразу же обратили внимание на эти слова и ждут, когда инсайдер раскроет детали проекта. Неизвестно, идёт ли речь о крупном тайтле, или же о чём-то более мелком.
Marvel сейчас делает особый упор на видеоигры. В разработке находятся как минимум сиквел «Человека-паука», «Росомаха» и Marvel's Midnight Suns. А «Мстители» от Crystal Dynamics до сих пор активно поддерживаются.
Также ходили слухи об игре про Сорвиголову, но это пока что лишь слухи. Некоторые в комментариях предположили, что игрой про Чёрную пантеру может заниматься Insomniac Games, но у них в разработке другие проекты. Вряд ли бы команда взялась за создание ещё одного тайтла.
Трейлер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки»
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