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Инсайдер намекнул об игре про Чёрную пантеру из Marvel

Инсайдер намекнул об игре про Чёрную пантеру из Marvel
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Вчера Marvel Studios представила первый трейлер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки». Его отметил известный инсайдер и журналист Джефф Грабб.

Он похвалил трейлер и отметил, что хочет поговорить с аудиторией об игре «Чёрная пантера». В комментариях все сразу же обратили внимание на эти слова и ждут, когда инсайдер раскроет детали проекта. Неизвестно, идёт ли речь о крупном тайтле, или же о чём-то более мелком.

Marvel сейчас делает особый упор на видеоигры. В разработке находятся как минимум сиквел «Человека-паука», «Росомаха» и Marvel's Midnight Suns. А «Мстители» от Crystal Dynamics до сих пор активно поддерживаются.

Также ходили слухи об игре про Сорвиголову, но это пока что лишь слухи. Некоторые в комментариях предположили, что игрой про Чёрную пантеру может заниматься Insomniac Games, но у них в разработке другие проекты. Вряд ли бы команда взялась за создание ещё одного тайтла.

Трейлер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки»

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