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Amazon могла выпустить сериал про молодого Арагорна из «Властелина колец»

Amazon могла выпустить сериал про молодого Арагорна из «Властелина колец»
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Шоураннеры будущего сериала «Властелин Колец: Кольца власти» Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн рассказали о так и не выпущенных адаптациях культовой вселенной. По их словам, после покупки прав к Amazon пришло множество замечательных авторов, которые предлагали свои идеи для экранизаций. Особенно выделялись два проекта: сериал про молодого Арагорна и спин-офф про гнома Гимли.

Когда мы впервые приступили к работе, нам сказали, что к Amazon приходили десятки людей — и каждый со своими предложениями. Среди них были, например, сериал про молодого Арагорна и спин-офф про Гимли.

Однако МакКей и Пэйн предложили Amazon нечто более амбициозное — сериал про вторую Эпоху Средиземья, в которой произошло множество драматичных событий. Среди них падение королевства Нуменор (родина Арагорна) и возвышение Тёмного лорда Саурона.

Узнать, получилось ли у авторов передать всю эпичность событий, мы сможем уже 2 сентября. Именно тогда состоится премьера сериала «Властелин Колец: Кольца власти».

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