Доктор Стрэндж творит магию в свежем геймплее Marvel's Midnight Suns
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Авторы Marvel's Midnight Suns продолжают знакомить игроков с ключевыми персонажами. На очереди оказался Доктор Стрэндж. Firaxis показала геймплей за персонажа.
Стивен Стрэндж применяет потустороннюю магию и древние артефакты, чтобы защитить Землю от разрушительных тайных угроз. В бою он использует заклинания, которые могут наносить урон противникам, также маг способен защищать союзников.
Marvel’s Midnight Suns представляет собой тактическую пошаговую игру, в которой героям Marvel нужно остановить Лилит, мать демонов. Ранее авторы познакомили нас с другими героями. Наверняка они продолжат раскрывать персонажей до самого выхода проекта.
Релиз игры состоится 7 октября на всех актуальных платформах.
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