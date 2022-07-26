Доктор Стрэндж творит магию в свежем геймплее Marvel's Midnight Suns

Авторы Marvel's Midnight Suns продолжают знакомить игроков с ключевыми персонажами. На очереди оказался Доктор Стрэндж. Firaxis показала геймплей за персонажа.

Стивен Стрэндж применяет потустороннюю магию и древние артефакты, чтобы защитить Землю от разрушительных тайных угроз. В бою он использует заклинания, которые могут наносить урон противникам, также маг способен защищать союзников.

Marvel’s Midnight Suns представляет собой тактическую пошаговую игру, в которой героям Marvel нужно остановить Лилит, мать демонов. Ранее авторы познакомили нас с другими героями. Наверняка они продолжат раскрывать персонажей до самого выхода проекта.



Релиз игры состоится 7 октября на всех актуальных платформах.