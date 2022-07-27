Фанаты просят Marvel заменить актёра на роль Чёрной пантеры и не убивать героя

В 2020 году скончался актёр Чедвик Боузман, который в киновселенной Marvel играл Чёрную пантеру. Судя по недавнему трейлеру, Marvel Studios выведет персонажа из киновселенной, поскольку не хочет ставить другого актёра вместо Боузмана.

Об этом ещё в ноябре 2021 года говорил вице-президент Marvel Studios Нейт Мур. Он отмечал, что в основной вселенной фильмов Marvel Чёрной пантеры больше не будет, поскольку никто не заменит Чедвика на этой роли.

И если изначально фанаты приняли это нормально, то после выхода первого трейлера запустили хештег #RecastTChalla. Люди призывают Marvel Studios не убивать такого интересного и колоритного персонажа, как Чёрная пантера, поскольку этот герой считается одним из самых важных в комиксах. Также фанаты не считают, что другой актёр оскорбит память Боузмана.

Что бы ни случилось, Чедвику всегда будет место в нашем сердце. Он определённо наша Чёрная пантера, но всё это должно продолжаться. Дело не в достоинстве или неуважении к персонажу. Боузман хотел бы передать эту роль, а не убивать персонажа со всеми этими почестями и фресками.

Т'Чалла так же важен, как Стив Роджерс, Тони Старк и Тор. Если вы знакомы с комиксами, то знаете об этом. Преждевременное завершение его сюжетной арки — не просто плохая идея, это самая ужасная идея с супергероем, который входит в список лучших в истории MCU.

У нас было несколько актёров для Бэтмена. У нас было несколько актёров для Человека-паука, на самом деле они все были в одном фильме пару месяцев назад. Каждый из этих актёров привнёс свой элемент в персонажей, которых они изображали, и мы приняли это. #RecastTChalla

Marvel Studios вряд ли прислушается к фанатам, поскольку все решения уже давно приняты. Фильм «Чёрная пантера: Ваканда навеки» выйдет в прокат 11 ноября этого года.