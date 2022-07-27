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Кот-барыга: Stray выйдет на дисках в России по дикой цене

Кот-барыга: Stray выйдет на дисках в России по дикой цене
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Игра Stray с котиком в главной роли вышла ещё 19 июля на ПК, PS4 и PS5. Несмотря на текущие события, проект вышел на цифровых площадках и в России, однако скоро он появится и на дисках.

Об этом сообщила компания «Бука» в социальных сетях. Она отметила, что поступление в продажу физических изданий Stray на территории России ожидается 20 сентября. Интереснее всего тут цена — она составит 4,9 тыс. рублей.

Это гигантская сумма. Откуда она взялась, непонятно, ведь Stray можно купить в Steam всего за 700 рублей и за 2,1 тыс. рублей для PlayStation. Никаких комментариев по поводу цены нет.

Stray представляет собой адвенчуру, которая уже покорила сердца многих геймеров. Во многом из-за того, что играть в проекте нужно за милого котика.

Все ждут игру про кота Stray. Мы уже прошли её и делимся впечатлениями Все ждут игру про кота Stray. Мы уже прошли её и делимся впечатлениями
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