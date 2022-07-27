Кот-барыга: Stray выйдет на дисках в России по дикой цене
Поделиться
Игра Stray с котиком в главной роли вышла ещё 19 июля на ПК, PS4 и PS5. Несмотря на текущие события, проект вышел на цифровых площадках и в России, однако скоро он появится и на дисках.
Об этом сообщила компания «Бука» в социальных сетях. Она отметила, что поступление в продажу физических изданий Stray на территории России ожидается 20 сентября. Интереснее всего тут цена — она составит 4,9 тыс. рублей.
Это гигантская сумма. Откуда она взялась, непонятно, ведь Stray можно купить в Steam всего за 700 рублей и за 2,1 тыс. рублей для PlayStation. Никаких комментариев по поводу цены нет.
Stray представляет собой адвенчуру, которая уже покорила сердца многих геймеров. Во многом из-за того, что играть в проекте нужно за милого котика.
Комментарии
- 27 июля 2022
-
16:18
-
16:04
-
15:44
-
15:22
-
15:10
-
14:53
-
14:25
-
14:09
-
14:07
-
14:06
-
13:55
-
13:36
-
13:28
-
13:15
-
12:58
-
12:45
-
12:36
-
12:18
-
11:35
-
11:04
-
10:29
-
09:54
-
01:03
- 26 июля 2022
-
22:08
-
21:24
-
20:58
-
20:58
-
20:45
-
19:41
-
19:40
-
19:19
-
19:18
-
18:51
-
18:22
-
17:58
Партнерский контент