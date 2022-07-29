Источник: звезда «Очень странных дел» Сэди Синк снимется в Marvel

Пятую фазу киновселенной Marvel закончит фильм «Громовержцы». В комиксах эта команда представляет собой отряд из антигероев и злодеев, которые выполняют задания правительства. Некий аналог Отряда самоубийц из DC.

Про картину ничего неизвестно, нет даже актёрского состава, но, по информации источников издания Giant Freakin Robot, в ленте снимется звезда «Очень странных дел» Сэди Синк, которая играла в сериале Макс. Согласно данным, Синк исполнит роль Певчей птицы.

Как Певчая птица выглядит в комиксах Marvel

В комиксах Певчая птица выступала бандиткой, которая получила способность перекрикивать реактивный двигатель, а также внушать разные эмоции и галлюцинации людям. Её можно, несомненно, назвать одной из самых ярких членов Громовержцев.

«Громовержцы» выйдут 26 июля 2024 года.