Источник: звезда «Очень странных дел» Сэди Синк снимется в Marvel
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Пятую фазу киновселенной Marvel закончит фильм «Громовержцы». В комиксах эта команда представляет собой отряд из антигероев и злодеев, которые выполняют задания правительства. Некий аналог Отряда самоубийц из DC.
Про картину ничего неизвестно, нет даже актёрского состава, но, по информации источников издания Giant Freakin Robot, в ленте снимется звезда «Очень странных дел» Сэди Синк, которая играла в сериале Макс. Согласно данным, Синк исполнит роль Певчей птицы.
Как Певчая птица выглядит в комиксах Marvel
В комиксах Певчая птица выступала бандиткой, которая получила способность перекрикивать реактивный двигатель, а также внушать разные эмоции и галлюцинации людям. Её можно, несомненно, назвать одной из самых ярких членов Громовержцев.
«Громовержцы» выйдут 26 июля 2024 года.
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