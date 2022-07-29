Звезда «Шан-Чи» намекнул на экранизацию Sleeping Dogs

Звезда фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю заявил, что работает над адаптацией видеоигры с азиатско-американским героем. Её события происходят в Гонконге, а сам актёр, возможно, сыграет главную роль.
Наверное, мне не стоит ничего говорить, но есть видеоигра с азиатско-американским героем, события которой развиваются в Гонконге. Я, возможно, работаю над киноадаптацией.
Описание очень сильно напоминает Sleeping Dogs — её события тоже происходили в Гонконге и рассказывали историю полицейского Вэй Шеня, который внедряется в преступную банду для того, чтобы уничтожить её изнутри. Впоследствии герой сближается с новыми знакомыми, и теперь ему необходимо понять, на чьей он стороне.
Фанатскую теорию актёр как будто бы подтвердил в «Твиттере». Один из пользователей прямо спросил у него, говорил ли он о Sleeping Dogs, на что Лю молча поставил «лайк» его сообщению.
Адаптацию Sleeping Dogs анонсировали ещё в 2018 году, а одну из главных ролей должен был исполнить Донни Йен («Ип Ман»). Однако с тех пор новостей о проекте больше не было.
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