Источник: в GTA 6 хотели сделать три города и четырёх героев

Компания Rockstar Games планировала сделать GTA 6 по количеству героев и локаций куда масштабнее предыдущих игр. По информации источника Axios, в экшене могло появиться четыре играбельных персонажа и три города.
После увольнения менеджеров, которые вели себя неподобающе и домогались сотрудниц, и отказа от переработок темпы производства уменьшились. По информации Axios, из-за этого от планов на три города и четырёх героев отказались, а расширять игру будут после выхода.
Ранее Джейсон Шрейер из Bloomberg сообщил, что в GTA 6 предстоит играть за двух героев: мужчину и женщину. Их описывают как Бонни и Клайда. События развернутся в Вайс-Сити, виртуальном Майами, который уже больше других городов прошлых частей серии. Выход экшена может состояться в конце 2023 года или в начале 2024-го.
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