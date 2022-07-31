Съёмки «Ведьмака» возобновили после заражения Генри Кавилла коронавирусом

Netflix возобновил съёмки третьего сезона «Ведьмака» после остановки, которая случилась из-за заражения Генри Кавилла коронавирусом.
Как сообщил портал Redanian Intelligence, который специализируется на сериале «Ведьмак», Месия Симсон и Кэсси Клер рассказали о продолжении съёмок в соцсетях. Они играют Францеску Финдабаир и Филиппу Эйльхарт соответственно. Также возвращение на площадку подтвердил Харви Куинн, роль которого пока не раскрыли.
Ранее источники Redanian Intelligence рассказали о заражении Генри Кавилла коронавирусом, из-за чего Netflix остановил съёмки эпизода с переворотом на Таннеде. Вернулся ли исполнитель роли Геральта к съёмкам, пока неизвестно.
Съёмки третьего сезона «Ведьмака» продлятся до сентября, а премьера состоится в 2023 году в сервисе Netflix.
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