Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки «Ведьмака» возобновили после заражения Генри Кавилла коронавирусом

Съёмки «Ведьмака» возобновили после заражения Генри Кавилла коронавирусом
Комментарии

Netflix возобновил съёмки третьего сезона «Ведьмака» после остановки, которая случилась из-за заражения Генри Кавилла коронавирусом.

Как сообщил портал Redanian Intelligence, который специализируется на сериале «Ведьмак», Месия Симсон и Кэсси Клер рассказали о продолжении съёмок в соцсетях. Они играют Францеску Финдабаир и Филиппу Эйльхарт соответственно. Также возвращение на площадку подтвердил Харви Куинн, роль которого пока не раскрыли.

Новость по теме
Фото: сражение Геральта и Вильгефорца на съёмках 3-го сезона «Ведьмака»

Ранее источники Redanian Intelligence рассказали о заражении Генри Кавилла коронавирусом, из-за чего Netflix остановил съёмки эпизода с переворотом на Таннеде. Вернулся ли исполнитель роли Геральта к съёмкам, пока неизвестно.

Съёмки третьего сезона «Ведьмака» продлятся до сентября, а премьера состоится в 2023 году в сервисе Netflix.

Новость по теме
По сериалу «Ведьмак» выпустят фигурки Геральта, Цири и Весемира
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022