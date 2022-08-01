Sony откажется от одной из фишек PlayStation 5 уже осенью

Издание The Gamer обратило внимание на сообщение, опубликованное на сайте поддержки японского подразделения PlayStation. Sony уберёт одну из функций, которая появилась на старте выхода PS5.

Речь идёт про функцию похвалы других игроков. С помощью неё компания хотела избавиться от негативных эмоций во время онлайн-игр. По задумке, пользователи должны были хвалить встреченных игроков и отмечать их в нескольких разделах: приветливость, полезность, честность и лидерство. Также это помогло бы находить потенциальных тиммейтов и смотреть, как их оценили другие люди.

В итоге от функции откажутся уже осенью этого года. Причина в том, что игроки не особо часто ей пользовались.

С осени 2022 года функция похвалы для PlayStation 5 больше не будет доступна. Мы прекратим предоставление услуги, поскольку уровень использования не достиг ожидаемого уровня. Пожалуйста, продолжайте вести положительную коммуникацию с сообществом.

Точная дата отключения функции станет известна позже.