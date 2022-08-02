Могущественная Капитан Марвел — в свежем ролике Marvel's Midnight Suns

Разработчики Marvel's Midnight Suns из студии Firaxis продолжают знакомить игроков с персонажами проекта. Подошла очередь Кэрол Дэнверс, которая известна как Капитан Марвел.

В комиксах и фильмах Marvel героиню можно считать одной из самых могущественных персонажей. Она владеет силой космоса, может летать, обладает сверхчеловеческой регенерацией и различными способностями. Судя по небольшому ролику, она сможет создавать мощные взрывы, атаковать врагов лучами и драться в ближнем бою.

Кэрол обладает сверхчеловеческой силой и может не только летать, но и самостоятельно совершать межзвездные полёты. Её тесная связь с космосом также позволяет ей использовать и направлять огромную космическую энергию, работая вместе с Мстителями, чтобы победить межгалактических врагов.

Marvel's Midnight Suns представляет собой тактическую игру по комиксам Marvel в духе XCOM 2. В проекте будет большое количество известных героев и злодеев.

Релиз Marvel's Midnight Suns состоится 7 октября на актуальных платформах.