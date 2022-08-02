Могущественная Капитан Марвел — в свежем ролике Marvel's Midnight Suns
Поделиться
Разработчики Marvel's Midnight Suns из студии Firaxis продолжают знакомить игроков с персонажами проекта. Подошла очередь Кэрол Дэнверс, которая известна как Капитан Марвел.
В комиксах и фильмах Marvel героиню можно считать одной из самых могущественных персонажей. Она владеет силой космоса, может летать, обладает сверхчеловеческой регенерацией и различными способностями. Судя по небольшому ролику, она сможет создавать мощные взрывы, атаковать врагов лучами и драться в ближнем бою.
Кэрол обладает сверхчеловеческой силой и может не только летать, но и самостоятельно совершать межзвездные полёты. Её тесная связь с космосом также позволяет ей использовать и направлять огромную космическую энергию, работая вместе с Мстителями, чтобы победить межгалактических врагов.
Marvel's Midnight Suns представляет собой тактическую игру по комиксам Marvel в духе XCOM 2. В проекте будет большое количество известных героев и злодеев.
Релиз Marvel's Midnight Suns состоится 7 октября на актуальных платформах.
Комментарии
- 2 августа 2022
-
11:26
-
10:54
-
10:45
-
10:37
-
09:40
-
00:28
- 1 августа 2022
-
23:39
-
22:48
-
21:41
-
20:50
-
20:31
-
19:58
-
19:52
-
19:42
-
19:15
-
18:56
-
18:12
-
18:02
-
17:31
-
16:59
-
16:20
-
16:02
-
15:46
-
15:30
-
15:02
-
15:02
-
14:50
-
14:28
-
14:20
-
13:46
-
13:38
-
13:11
-
12:43
-
11:57
-
11:11
Партнерский контент