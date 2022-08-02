«Человек-паук» на ПК внезапно подешевел — игрокам придётся делать новый предзаказ

Компания Sony сообщила о неправильных ценах на ремастер «Человека-паука» на ПК в некоторых странах, после изменения которых игра стала дешевле. Из-за этого покупателям, которые хотят сэкономить, придётся отменять предзаказ и делать новый.
«Человек-паук» стал дешевле примерно на 400 рублей в Австралии, Израиле, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, Швейцарии и Великобритании. Для возмещения разницы предзаказ надо отменять и ждать возврата средств, после чего покупать игру заново.
Новый предзаказ рекомендуют сделать до релиза «Человека-паука» на ПК. За это игроки получат бонусы, среди которых ранняя разблокировка костюмов, дрон и очки для прокачки.
«Человек-паук» вышел в 2018 году на PS4, а ремастер с улучшенной графикой и трассировкой лучей появился на PS5 в 2020-м. На ПК обновлённая версия выйдет 12 августа, но в России игра недоступна.
- 2 августа 2022
-
18:35
-
18:03
-
17:54
-
17:42
-
17:30
-
16:56
-
16:25
-
15:56
-
15:51
-
15:06
-
14:59
-
14:55
-
14:45
-
14:11
-
13:58
-
13:51
-
13:24
-
13:10
-
12:44
-
11:59
-
11:26
-
10:54
-
10:45
-
10:37
-
09:40
-
00:28
- 1 августа 2022
-
23:39
-
22:48
-
21:41
-
20:50
-
20:31
-
19:58
-
19:52
-
19:42
-
19:15