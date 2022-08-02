«Человек-паук» на ПК внезапно подешевел — игрокам придётся делать новый предзаказ

Компания Sony сообщила о неправильных ценах на ремастер «Человека-паука» на ПК в некоторых странах, после изменения которых игра стала дешевле. Из-за этого покупателям, которые хотят сэкономить, придётся отменять предзаказ и делать новый.

«Человек-паук» стал дешевле примерно на 400 рублей в Австралии, Израиле, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, Швейцарии и Великобритании. Для возмещения разницы предзаказ надо отменять и ждать возврата средств, после чего покупать игру заново.

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Новый предзаказ рекомендуют сделать до релиза «Человека-паука» на ПК. За это игроки получат бонусы, среди которых ранняя разблокировка костюмов, дрон и очки для прокачки.

«Человек-паук» вышел в 2018 году на PS4, а ремастер с улучшенной графикой и трассировкой лучей появился на PS5 в 2020-м. На ПК обновлённая версия выйдет 12 августа, но в России игра недоступна.