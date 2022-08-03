У новых геймпадов для PS5 может появиться тактильная отдача на стиках

СМИ обратили внимание на то, что Sony запатентовала новый геймпад для PS5 с одним важным отличием от обычного DualSense: в новой версии появится тактильная отдача на стиках. Как отмечается в самом патенте, новые контроллеры могут использовать неньютоновские жидкости для создания гидравлического сопротивления в аналоговых стиках.
Изображение патента
В теории это означает, что стики геймпада можно будет использовать для аналогичного куркам сопротивления в эпизодах, где главному герою трудно передвигаться или осматриваться. Как именно это будет реализовано, пока неясно.
Новый патент также косвенно отвечает на слухи о том, что Sony готовит Pro-версию геймпадов DualSense. Вполне возможно, именно для них компания и зарегистрировала новую технологию сопротивления стиков.
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