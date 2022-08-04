Райан Рейнольдс начал подготовку к съёмкам «Дэдпула 3»

В социальных сетях тренера по фитнесу Дона Саладино появилась публикация с Райаном Рейнольдсом. Актёр начал приводить себя в форму и активно готовиться к съёмкам третьей части «Дэдпула».

Также было опубликовано пару фотографий. На обеих можно увидеть тренера и самого Рейнольдса. Также Дон Саладино оставил подпись в виде эмодзи с мечами и красной маской, намекнув, что эти тренировки именно для работы над лентой.

Райан Рейнольдс сыграл болтливого наёмника в первых двух частях «Дэдпула», однако третий фильм войдёт в киновселенную Marvel, а значит, войдёт в неё и сам Дэдпул.

Ранее фанаты выражали опасения, что Дэдпула сильно урежут в плане искромётного юмора и жестокости, однако глава Marvel Studios Кевин Файги не раз говорил, что Дэдпул останется прежним, просто теперь он будет в киновселенной Marvel.

Режиссёром ленты выступит Шон Леви, а участие других актёров, кроме Рейнольдса, неизвестно.