Райан Рейнольдс начал подготовку к съёмкам «Дэдпула 3»

В социальных сетях тренера по фитнесу Дона Саладино появилась публикация с Райаном Рейнольдсом. Актёр начал приводить себя в форму и активно готовиться к съёмкам третьей части «Дэдпула».
Также было опубликовано пару фотографий. На обеих можно увидеть тренера и самого Рейнольдса. Также Дон Саладино оставил подпись в виде эмодзи с мечами и красной маской, намекнув, что эти тренировки именно для работы над лентой.
Райан Рейнольдс сыграл болтливого наёмника в первых двух частях «Дэдпула», однако третий фильм войдёт в киновселенную Marvel, а значит, войдёт в неё и сам Дэдпул.
Ранее фанаты выражали опасения, что Дэдпула сильно урежут в плане искромётного юмора и жестокости, однако глава Marvel Studios Кевин Файги не раз говорил, что Дэдпул останется прежним, просто теперь он будет в киновселенной Marvel.
Режиссёром ленты выступит Шон Леви, а участие других актёров, кроме Рейнольдса, неизвестно.
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