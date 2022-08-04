Запрет про покупку игр в Турции для PlayStation, скорее всего, утка

Многие СМИ обратили внимание на публикацию издания Digital Report. Оно сообщило, что крупные игровые издатели Microsoft и Sony заблокируют банковские карты Ozan и Oldubil для аккаунтов не из Турции.

Вчера эта новость разлетелась, однако, похоже, в действительности всё может оказаться не так. В качестве источника выступает само издание, которое уже третий месяц сообщает про запреты россиянам пользоваться виртуальными картами Турции. Однако пока никаких проблема замечено не было.

Примечательно, что ещё 15 июня Digital Report сообщало, что все аккаунты Ozan, оформленные на жителей России и Беларуси, будут отключены, но и этого не случилось.

Скорее всего, информация о запрете на покупку игр в Турции ложная. Лучше дождаться официальных данных.