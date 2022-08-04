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Провальные «Вечные» могут получить продолжение

Провальные «Вечные» могут получить продолжение
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Фильм «Вечные» вышел в 2020 году. С тех пор Marvel Studios даже не говорила о потенциальном продолжении картины, однако, похоже, вторая часть всё же будет.

Во время интервью The Today Show актёр и комик Пэттон Освальт, сыгравший в «Вечных» тролля Пипа, отметил, что продолжение «Вечных» уже обсуждалось, а в режиссёрское кресло вернётся Хлоя Чжао.

Они объявили, что будет продолжение «Вечных», и Хлоя Чжао собирается его снять. Так что, надеюсь, у Пипа и Звёздного лиса ещё будут совместные приключения.

Вполне возможно, что Вечных свяжут с будущими событиями киновселенной Marvel и покажут героев обеих частей в «Мстителях».

Ожидается, что анонс сиквела ленты случится на выставке D23 Expo, которая пройдёт в сентябре.

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