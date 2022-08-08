PGL Arlington Major 2022 по Dota 2: расписание пятого дня и прямые трансляции

С 4 по 14 августа в Техасе проходит глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2. Участники турнира разыграют титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также восемь путёвок на чемпионат мира The International в октябре.

В заключительный день групповой стадии пройдёт четыре матча подгруппы А, а также переигровки за места в плей-офф между этими командами, если они потребуются. Уже завтра, во вторник, будут сыграны первые матчи на вылет.

Расписание PGL Arlington Major на 8 августа:

18:00, первый канал. Soniqs (США) — Virtus.pro / Outsiders (Россия) ;

; 18:00, второй канал. Talon Esports (Азия) — OG (Европа);

18:00, третий канал. Thunder Awaken (Перу) — PSG.LGD (Китай);

18:00, четвёртый канал. RNG (Китай) — Team Liquid (Швеция);

20:00, первый канал. Переигровки за плей-офф.

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу. Распределение серий по каналам на англоязычной трансляции может отличаться.

Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямые эфиры

Следить за ходом соревнований и актуальным положением команд в группах можно в нашем матч-центре.