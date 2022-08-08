Две российские команды в первом раунде мэйджора по Dota 2 сыграют друг против друга

В Техасе завершились все матчи группового этапа глобального турнира PGL Arlington Major 2022 по Dota 2. В результате определились все участники плей-офф, а также пять коллективов, которые покинули турнир после первой стадии.
Последние места в верхней сетке заняли российская Virtus.pro (Outsiders), европейская OG и Fnatic из Юго-Восточной Азии. В нижнюю сетку из группы B отправились Royal Never Give Up и Team Liquid.
Фото: liquipedia.net
По итогам посева Virtus.pro проведёт первую встречу плей-офф с другой командой из России — Team Spirit. Матч пройдёт 10 августа в 0:00 по московскому времени.
Расписание первого тура верхней сетки плей-офф:
- 9 августа, 18:00. PSG.LGD (Китай) — BOOM (Юго-Восточная Азия);
- 9 августа, 21:00. Entity (Европа) — OG (Европа);
- 10 августа, 0:00. Virtus.pro (Россия) — Team Spirit (Россия);
- 10 августа, 3:00. Team Aster (Китай) — Fnatic (Юго-Восточная Азия).
PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе, США. Участники чемпионата разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и путёвки на The International 11.
- 8 августа 2022
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