PSG.LGD повела в финальной серии против Team Spirit на PGL Arlington Major 2022

Китайская команда PSG.LGD выиграла первую карту гранд-финала PGL Arlington Major 2022 по Dota 2. Текущий счёт в матче до трёх побед — 1:0 в пользу представителей Поднебесной.

На стадии драфта коллектив из Китая сделал ставку на Pudge в роли керри и раннее давление. Российская Team Spirit ответила пиком Phantom Lancer и играли вторым номером, стараясь затянуть игру.

Большую часть сета шансы команд оценивались как равные, но в поздней стадии персонажи PSG.LGD оказались эффективнее — после нескольких удачных тимфайтов вице-чемпионы мира вырвались вперёд.

PGL Arlington Major 2022 — главный турнир этого лета по киберспортивной дисциплине Dota 2, который проходит с 4 по 14 августа в США. Участники чемпионата разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.