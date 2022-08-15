В свежем видео God of War Ragnarok Фелиция Дэй и Мимир пересказывают события прошлой игры

Sony выпустила новое видео, посвящённое God Of War Ragnarok. Авторы опубликовали ролик, в котором Фелиция Дэй кратко пересказывает весь сюжет прошлой игры в серии: от первой встречи с незнакомцем до концовки на вершине горы. Периодически рассказ прерывается из-за Мимира — говорящая голова великана пытается уделить своей истории больше внимания и требует проспойлерить ему события Ragnarok.

Таким образом разработчики напомнили игрокам события прошлой игры. Более того, видео будет полезно и тем, кто начнёт своё знакомство с серией именно в Ragnarok, ведь оно практически во всех деталях описывает сюжетные хитросплетения.

God of War: Ragnarok выходит 9 ноября на PS5 и PS4. Ранее в Сеть утёк постер с Одином — предводителем асов и отцом Тора. Предполагается, что он выступит основным злодеем или главным противником Кратоса.