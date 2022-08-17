Инсайдер намекает на скорый анонс важной игры по «Дюне»

Инсайдер The Snitch в очередной раз намекнул на скорый анонс — на этот раз, судя по намёку, нас ожидает нечто крупное по мотивам «Дюны».

Блогер напрямую редко говорит об утечках, предпочитая лишь намекать на них. Причём чём популярнее становился профиль пользователя, тем больше он пытался заигрывать с аудиторией в своих ребусах. За три месяца деятельности при этом все предсказания «Проныры» сбылись.

Сейчас основным разработчиком игр по «Дюне» стала Funcom — создатель Age of Conan, Conan Exiles и Dreamfall. В этом году компания уже запустила в ранний доступ 4Х-стратегию Dune: Spice Wars и сейчас ещё работает над выживалкой в стиле Conan Exiles.

Вероятно, анонс новой игры состоится на gamescom — 23 августа пройдёт церемония открытия с основными анонсами выставки.