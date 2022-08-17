«Звонок», «Челюсти» и «Сайлент Хилл»: нейросеть показала постеры культовых фильмов ужасов

Пользователь DTF под ником DIMCo сгенерировал постеры культовых хорроров с помощью нейросети MidJourney. По словам автора, иногда ИИ выдавал очень точные результаты, но чаще всего ему приходилось писать «целые тома Толстого» для получения более точного результата.

В большинстве случаев нейросети удалось поймать нужное настроение фильма — особенно удалась, пожалуй, девочка из «Звонка». Кто знает, может быть, функциями нейросетей когда-нибудь начнут пользоваться создатели голливудских блокбастеров. По крайней мере, у ИИ уже получаются довольно жуткие и разнообразные изображения.

«Джиперс-Криперс»

«Дом восковых фигур»

«Звонок»

«Мой кровавый Валентин»

«Сайлент Хилл»

«Хэллоуин»

«Пятница 13-е»

«Ночь живых мертвецов»

«Челюсти»

«Нечто»

«Война миров»

«Психо»

«Техасская резня бензопилой»

«Зловещие мертвецы»

«Кошмар на улице Вязов»

«Крик»

«Оно»