«Звонок», «Челюсти» и «Сайлент Хилл»: нейросеть показала постеры культовых фильмов ужасов
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Пользователь DTF под ником DIMCo сгенерировал постеры культовых хорроров с помощью нейросети MidJourney. По словам автора, иногда ИИ выдавал очень точные результаты, но чаще всего ему приходилось писать «целые тома Толстого» для получения более точного результата.
В большинстве случаев нейросети удалось поймать нужное настроение фильма — особенно удалась, пожалуй, девочка из «Звонка». Кто знает, может быть, функциями нейросетей когда-нибудь начнут пользоваться создатели голливудских блокбастеров. По крайней мере, у ИИ уже получаются довольно жуткие и разнообразные изображения.
«Джиперс-Криперс»
«Дом восковых фигур»
«Звонок»
«Мой кровавый Валентин»
«Сайлент Хилл»
«Хэллоуин»
«Пятница 13-е»
«Ночь живых мертвецов»
«Челюсти»
«Нечто»
«Война миров»
«Психо»
«Техасская резня бензопилой»
«Зловещие мертвецы»
«Кошмар на улице Вязов»
«Крик»
«Оно»
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