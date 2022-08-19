Шутер High on Life от соавтора «Рика и Морти» выйдет позже
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Фантастический комедийный шутер High on Life от соавтора мультсериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда выйдет почти на два месяца позже — 13 декабря вместо 25 октября.
Хорошие новости: High on Life выйдет в 2022 году.
Плохие новости: во время полировки для достижения самих лучших игровых впечатлениий в High on Life нам пришлось перенести дату выхода на 13 декабря.
High on Life отличается ярким визуальным стилем, оригинальным миром и антропоморфными говорящими пистолетами. По сюжету инопланетяне хотят использовать человечество в роли наркотика, что, конечно же, нельзя допустить.
В остальном об игре известно не так много, но куда больше мы узнаем уже на следующей неделе, когда пройдёт gamescom — шутер как раз заглянет на церемонию открытия 23 августа.
Игру делают для Xbox Series, Xbox One и ПК, а подписчики Xbox Game Pass получат доступ к новинке в день выхода.
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