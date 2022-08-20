Переигровки на ESL One Malaysia по Dota 2 пройдут в формате «1 на 1»

Киберспортивные болельщики, решившие изучить регламент ESL One Malaysia 2022, с удивлением обнаружили, что организаторы крупного турнира по Dota 2 ввели новый вариант переигровок за более высокую позицию в групповой стадии.

В правилах написано, что если команды набрали одинаковое количество очков и равны по двум дополнительным показателям, они проводят матч в формате «1 на 1». Участники должны выбрать по одному игроку, которые проведут серию 1x1 Only Mid — победит тот, кто дважды убьёт соперника или разрушит башню.

В сообществе Dota 2 формат «1 на 1» используется как способ доказать оппоненту свой уровень игры, своеобразная дуэль. Ранее на The International проходил турнир в этом режиме между лучшими мидерами планеты.

Обычно для выявления лучшей команды в группе проводится дополнительный матч. Но это не первый оригинальный способ определить участника с высоким посевом: например, на июльском Riyadh Masters 2022 участника полуфинала выбирали броском монетки (неудачник отправился в четвертьфинал).

ESL One Malaysia 2022 по Dota 2 пройдёт с 23 по 29 августа, участники разыграют $ 400 тыс.