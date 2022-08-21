Бюджетную видеокарту Intel Arc A380 протестировали в оригинальной Crysis

Блогер PCGH Benchmarks & Analysis решил провести ультимативную проверку ПК с бюджетной видеокартой Intel Arc A380 — он запустил на нём оригинальный Crysis. Шутер 2007 года был запущен на максимальных настройках графики в разрешении 1080р и четырёхкратным сглаживанием MSAA.

Несмотря на то, что видеокарты Intel пока не оптимизированы для работы с технологией DirectX 10, чип успешно справился с нелёгким испытанием. Arc A380 удерживала практически стабильные 70 кадров в секунду, лишь изредка опускаясь до границы в 60 FPS. При этом результат может сильно улучшиться после того, как производитель оптимизирует работу чипа в старых играх.

Intel Arc A380 уже продаётся в Китае, а 22 августа видеокарта выйдет и в США. Цена видеокарты составляет $ 140 — около 8400 рублей.