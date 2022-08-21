Бюджетную видеокарту Intel Arc A380 протестировали в оригинальной Crysis

Блогер PCGH Benchmarks & Analysis решил провести ультимативную проверку ПК с бюджетной видеокартой Intel Arc A380 — он запустил на нём оригинальный Crysis. Шутер 2007 года был запущен на максимальных настройках графики в разрешении 1080р и четырёхкратным сглаживанием MSAA.
Несмотря на то, что видеокарты Intel пока не оптимизированы для работы с технологией DirectX 10, чип успешно справился с нелёгким испытанием. Arc A380 удерживала практически стабильные 70 кадров в секунду, лишь изредка опускаясь до границы в 60 FPS. При этом результат может сильно улучшиться после того, как производитель оптимизирует работу чипа в старых играх.
Intel Arc A380 уже продаётся в Китае, а 22 августа видеокарта выйдет и в США. Цена видеокарты составляет $ 140 — около 8400 рублей.
- 21 августа 2022
-
15:22
-
14:42
-
13:56
-
13:50
-
13:32
-
12:58
-
12:43
-
12:33
-
09:55
- 20 августа 2022
-
22:05
-
20:31
-
19:17
-
18:51
-
18:12
-
17:31
-
16:58
-
16:42
-
16:06
-
16:02
-
15:22
-
15:06
-
14:56
-
14:26
-
14:18
-
13:57
-
13:51
-
13:26
-
12:51
-
12:35
- 19 августа 2022
-
23:26
-
21:46
-
20:57
-
20:44
-
20:42
-
19:42