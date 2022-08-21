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СМИ назвали сумму выкупа Николая dev1ce Ридтца из Ninjas in Pyjamas

СМИ назвали сумму выкупа Николая dev1ce Ридтца из Ninjas in Pyjamas
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Киберспортивное издание Jaxon со ссылкой на свои источники сообщило, что шведский клуб Ninjas in Pyjamas определился с суммой, которую хочет получить за продажу 26-летнего Николая dev1ce Ридтца.

Выкупить датчанина, который в конце прошлого года покинул основной состав из-за проблем со здоровьем, другие организации смогут за $ 600 тыс. Это почти вдвое меньше суммы, которую за Девайса заплатили сами NiP, — инсайдеры называли цифру в $ 1 млн. По некоторым данным, dev1ce уже ведёт переговоры с другими клубами.

Николай dev1ce Ридтц — четырёхкратный чемпион мира по Counter-Strike: Global Offensive в составе Astralis. В мае 2021 года он перешёл в Ninjas in Pyjamas, но громких титулов в новой организации выиграть так и не смог. С декабря датчанин находится в инактиве.

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