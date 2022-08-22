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Сериал по «Властелину колец» покажут в 200 кинотеатрах по всему миру

Сериал по «Властелину колец» покажут в 200 кинотеатрах по всему миру
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Совсем скоро состоится премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти». Судя по всему, Amazon планирует запустить шоу с помпой, поэтому первые два эпизода можно будет посмотреть в одном из 200 кинотеатров по всему миру уже 31 августа. Таким образом, зрители как будто сходят на полноценный фильм по «Властелину колец» длительностью в два часа.

Счастливчиками окажутся жители США, Канады, Великобритании, Ирландии, Аргентины, Колумбии, Австралии и Новой Зеландии. К сожалению, до России подобная практика не доберётся.

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится 2 сентября на Amazon Prime с двумя эпизодами сразу. Шоу расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса.

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