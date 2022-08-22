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Фанаты показали, как может выглядеть игра про Железного человека

Фанаты показали, как может выглядеть игра про Железного человека
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В августе появилась информация сразу о двух играх про Железного человека. Первую разрабатывали Avalanche Studios, авторы Just Cause. Производство шло очень хорошо, однако из-за решений издательства игру пришлось полностью отменить. Вторая может прямо сейчас создавать в недрах студий Electronic Arts — об этом сообщают сразу несколько инсайдеров.

Тем временем энтузиасты с TeaserPlay времени даром не теряли и уже выпустили ролик, который показывает, какой бы могла быть игра про культового супергероя Marvel. В этот раз авторы уделили внимание просторам, которые герой преодолевает на огромной скорости — выглядит это всё крайне впечатляюще.

Как и всегда, блогеры использовали ресурсы Unreal Engine 5 — пожалуй, самого продвинутого движка на данный момент. Подкачала разве что лицевая анимация и моделька Тони Старка, но всё же речь идёт о небольшом фанатском трейлере, а не о полноценной игре.

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