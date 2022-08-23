Авторы «Бэтгёрл» потеряли все кадры фильма — даже сцены с Бэтменом

В начале августа Warner Bros. Discovery отменила фильм «Бэтгёрл» за $ 90 млн, который был уже полностью отснят. В компании объяснили свой поступок тем, что лента получилась недостаточно крупной для кинотеатров, а в онлайн-сервисах невозможно было бы отбить все затраты.

Постановщик Билал Фалла, который снимал «Бэтгёрл» вместе с Адилем Эль Арби, заявил, что режиссёры хотели оставить хотя бы часть отснятых материалов себе. Но когда они зашли на сервер, то обнаружили, что файлы были удалены.

Я зашёл на сервер и увидел, что всё пропало. Мы подумали: «Чёрт возьми, мы даже не смогли сохранить сцены с Бэтменом».

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Как отметил Фалла, если WBD когда-нибудь всё же захочет выпустить «Бэтгёрл», то им предстоит проделать невероятно много работы. А ведь когда-то мы получили «Лигу справедливости» Зака Снайдера, который сумел сохранить файлы со съёмок, выпустив свою версию картины. Судя по всему, с «Бэтгёрл» такой ситуации уже не произойдёт.