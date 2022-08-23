Solo — о выступлении NAVI на мэйджоре по Dota 2: нам хорошенько дали по носу
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Капитан Natus Vincere по Dota 2 Алексей Solo Березин в интервью клубным соцсетям признал, что для него неудачное выступление на PGL Arlington Major 2022 стало неожиданностью.
Сильно расстроились. Получили абсолютно не то, что ожидали. Всплыли те проблемы, о которых мы, может, и знали, но давали им невысокий приоритет. Сейчас нам хорошенько дали по носу — будем работать до квалификаций, будем многое перестраивать. Хорошо, что это случилось сейчас, а не на отборочных или самом The International.
Одной из причин провала NAVI на мэйджоре Соло также назвал отсутствие тренера — он не смог получить визу в США и помогал команде удалённо.
На PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 состав Natus Vincere не смог выйти из группы, победив лишь в пяти играх из 14.
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