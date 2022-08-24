Стали известно, где пройдут RMR-турниры к IEM Rio Major 2022 по CS:GO

Организаторы чемпионата мира Intel Extreme Masters Rio Major 2022 по CS:GO сообщили, где пройдут региональные RMR-турниры к мэйджору в Бразилии.



Так, оба европейских RMR состоятся на Мальте с 4 по 10 октября. В каждом сыграют по 16 коллективов, и лишь половина участников выйдет в финальную стадию IEM Rio Major.

Азиатские коллективы сразятся за путёвки на мэйджор в Австралии, а представители Северной и Южной Америки проведут свой RMR в Швеции — видимо, это связано с тем, что топовые команды из этих регионов давно тренируются в Европе.

На RMR-турнирах сыграют призёры предыдущего мэйджора и победители открытых отборочных соревнований. Лучшие коллективы пройдут в основную стадию Intel Extreme Masters Rio Major 2022.